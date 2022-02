Danone: utile 2021 -1,6%, bene vendite quarto trimestre

MILANO, 23 FEB - Danone archivia il 2021 con un utile netto di 1,9 miliardi di euro in calo dell'1,6%, e il margine operativo in diminuzione del 13,7% (rispetto al 14% nel 2020 e al 15,2% nel 2019). Le vendite hanno registrato un +3,4%,con una forte accelerazione nel quarto trimestre (+6,7%) "Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti con determinazione la nostra agenda di trasformazione", sottolinea in una nota il ceo Antoine de Saint-Affrique aggiungendo che "abbiamo ancora molto da fare e attendo con ansia il nostro Capital Market Event l'8 marzo, quando saremo in grado di condividere di più sui prossimi passi del nostro viaggio di crescita e rinnovamento".

