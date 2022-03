Esperti Ue, una tassonomia a semaforo per la finanza green

BRUXELLES, 29 MAR - Una classificazione in tre colori, rosso, arancione e verde, per aiutare gli operatori di mercato a investire su attività davvero sostenibili. E' la proposta della piattaforma per la finanza sostenibile, il gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea per fornire indicazioni per realizzare la tassonomia Ue sulle attività green. La proposta è formalizzata in una corposa relazione, pubblicata oggi. Utilizzata al posto dell'attuale tassonomia verde, si legge nel documento, la tassonomia a semaforo darebbe il rosso alle attività inquinanti, l'arancione a quelle in transizione e il verde a quelle sostenibili. Secondo gli esperti questo tipo di classificazione offrirebbe una soluzione alla controversia sulla patente verde a gas e nucleare. Servirebbe a riconoscere che oggi nessuna delle due attività può essere definita green, fornendo "un approccio alternativo per definire come possano essere incluse tra le attività in transizione".

