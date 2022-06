MILANO, 01 GIU - Il gas è andato a picco sui mercati dove non ci si attendono nuovi tagli alle forniture da parte del colosso russo Gazprom alle aziende che non pagano in rubli, dopo quelle decise contro Shell e la danese Orsted. Il contratto future trattato ad Amsterdam, che fa da riferimento per il gas europeo, ha lasciato sul terreno a fine seduta l'8,99% attestandosi a 85,5 euro per megawattora.

