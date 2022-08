Istat, a giugno export torna in calo dopo 5 mesi di crescita

ROMA, 12 AGO - Dopo cinque mesi di crescita, a giugno si registra un calo congiunturale dell'export (-2,1%) sia verso i paesi Ue sia verso i mercati extra Ue. In complesso, nel secondo trimestre 2022, la dinamica congiunturale si conferma tuttavia molto positiva sebbene in decelerazione (+6,2%, da +8,0% del primo trimestre). Lo comunica l'Istat, sottolineando che su base annua l'export è aumentato del 21,2%, in calo rispetto al mese precedente (29,5%)

