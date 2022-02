McDonald's:investitore Carl Icahn lancia la battaglia dei maiali

NEW YORK, 21 FEB - McDonald's nel mirino di Carl Icahn per il trattamento dei maiali. L'investitore attivo ha nominato due componenti al consiglio di amministrazione del colosso degli hamburger nell'ambito della sua campagna per spingere McDonald's a richiedere a tutti i suoi fornitori di smetterla nel costringere le scrofe incinta in gabbie piccole. Icahn ha nominato al consiglio di amministrazione Leslie Samuelrich, presidente di Green century Capital Management, e Maisie Ganzler, chief strategy office di Bon Appetit Management.

