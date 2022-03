Powell, sostegno aumento tassi un quarto di punto a marzo

NEW YORK, 02 MAR - L'economia americana è "molto forte", l'inflazione è "ben sopra" il target della Fed. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell nel corso di un'audizione alla Camera, dicendosi "incline a sostenere" un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto in marzo. "Non procediamo con il pilota automatico, ci muoveremo con cautela" alla luce dell'invasione in Ucraina, osserva Powell. Gli effetti delle sanzioni alla Russia sono stati finora significativi, ha aggiunto Powell, sottolineando che la guerra in Ucraina mostra la necessità di un'azione sulle criptovalute. Le attuali valute digitali sono un veicolo per la speculazione, aggiunge Powell.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA