St, l’utile del primo trimestre è dimezzato a 513 milioni

agenzia

Risultati sotto le attese. Ricavi a 3,47 miliardi

MILANO, 25 APR – STMicroelectronics chiude il primo trimestre sotto le attese con un utile dimezzato a 513 milioni di dollari (-50,9%) e ricavi in calo del 18,4% a 3,47 miliardi di dollari. A pesare, spiega una nota sono state la “combinazione di prezzo di vendita e mix di prodotto, gli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva e le ridotte efficienze nella produzione”. Il reddito operativo è così diminuito del 54,1% a 551 milioni di dollari, rispetto a 1,20 miliardi di dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. Anno su anno, il margine operativo di ST è diminuito di 1.240 punti base al 15,9% dei ricavi netti, rispetto al 28,3% nel primo trimestre del 2023. · “I ricavi netti e il margine lordo del primo trimestre sono stati entrambi inferiori al punto intermedio della nostra guidance delle attività, trainati da minori ricavi nei settori Automotive e Industrial, in parte controbilanciati da maggiori ricavi in Personal Electronics” spiega il ceo Jean-Marc Chery.

