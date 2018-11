Catania, sgomberati terreni occupati da rom in via P. Gravina

CATANIA - Un campo rom da anni realizzato su terreni e proprietà privati è stato sgomberato da personale del commissariato di polizia Borgo-Ognina, su disposizione della Procura, in via Passo Gravina a Catania. Nell’area sono stati trovati anche rifiuti tossici, come certificato dall’Arpa. È stato accertato anche che l’intero campo rom ha fruito per anni dell’energia elettrica, con un allaccio abusivo alla rete pubblica.

Sul posto hanno abbandonato molti cuccioli di cane e una scrofa, che sono stati affidati a strutture adeguate individuate dai veterinari dell’Asp. Sette rom sono stati denunciati per gestione e raccolta illegale di rifiuti speciali anche pericolosi e tossici, furto aggravato di energia elettrica, abbandono di animali, occupazione abusiva di immobili privati e oltraggio a pubblico ufficiale. Terminato lo sgombro proprietari dei locali si sono immediatamente attivati al fine di rendere non più fruibile i manufatti e le fabbriche, in parte, abbattendole. Saranno i proprietari a bonificare l’intera area e a smaltire le tonnellate di rifiuti presenti.