Nicolosi, estrazioni da cava nel "Parco dell'Etna": area sequestrata e titolare denunciato

Nicolosi (Catania) - Sigilli ad una cava per la lavorazione di materiale lavico-basaltico, in contrada Casellaccia, a Nicolosi, nel Catanese. I carabinieri del Noe hanno sequestrato l’intera area, per un totale di sette ettari, e denunciato il titolare della ditta, "Etna lavica", A.G, 59 anni, indagato per aver avviato lavori di estrazione di basalto lavico all’interno del Parco dell’Etna.

Le indagini sono state avviate dopo l’identificazione, lo scorso gennaio, di un operaio che con un escavatore stava estraendo materiale basaltico lavico. Lavori che sarebbero stati eseguiti dal 1998 senza alcuna autorizzazione valida. Al titolare la Procura di Catania contesta anche di aver deturpato luoghi sottoposti a tutela paesaggistica, responsabilità di carattere penale e amministrativo in tema di sicurezza dei lavoratori e omessa comunicazione agli enti competenti di inizio delle attività.