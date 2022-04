Guinea Bissau, a colloquio con i prof della scuola di Tite per un diritto allo studio garantito

Eccoci subito pronti, assieme a padre Admir Cristiano Barreiro a parlare coi professori della scuola primaria statale di Tite, per cercare una soluzione alle frequenti e prolungate interruzioni della didattica causata dallo sciopero che spessissimo gli insegnanti sono costretti a fare per non aver ricevuto lo stipendio per molti mesi... E se li "adottiamo" noi questi insegnanti?, o se proponiamo un "bonus" di fine anno scolastico se garantiscono le lezioni tutto l'anno?

Stiamo studiando un progetto affinché 234 bambini possano avere garantito il diritto allo studio. Finito l'incontro coi professori, eccoci di nuovo in riunione ma con loro...il futuro della Guinea Bissau: i giovani del Liceo Ambrosi. Sono ben trenta ragazzi-e adottate dai nostri benefattori che con la loro donazione (50 euro/anno) consentono la possibilitá di frequentare il Liceo sino alla maturitá. Adozioni giá consolidate ma anche adozioni nuove come quelle del Club Juventus di Ramacca e Club Juventus di Ribera che hanno donato anche due magliette originali della famosa squadra italiana. Grazie Paolo Mularo ! E poi ancora adozioni da parte di due amiche di Eliana Ferro, di amici di Silvana Vitaliti e quelle di Gre Ta e mamma e di Lisa Di Pasquale.

Appena il tempo di pranzare ed eccoci nel campetto del villaggio per la finale del "1° Trofeo Don Pedro Zilli", torneo ideato ed organizzato da noi con la preziosa collaborazione dei consacrati del Divino Oleiro, Karina Schuastz, Fabio e Walter...Finale femminile e maschile giocate con grande agonismo di fronte ad un pubblico tanto numeroso quanto euforico per un evento che vuole onorare la memoria del grande vescovo da poco scomparso e col quale avevamo un bel rapporto di stima e amicizia. Visto il gran successo lo rifaremo ogni anno. Da notare la partecipazione alla partita anche della nostra socia Greta Bonanno, che ha cercato (senza riuscirci...) di far valere i suoi importanti trascorsi calcistici. È quasi sera, ma non è finita...

Nel salone parrocchiale ci attendono gli scout di Tite, ad accoglierci con canti e ritmi coinvolgenti di diambej. Abbiamo ratificato il gemellaggio con gli scout di Catania della parrocchia S.Francesco di Paola di padre Giuseppe Scrivano. In risposta delle letterine e disegni ricevute da Catania i piccoli scout africani ci hanno consegnato missive e fazzoletto-scout per i bimbi catanesi...

Bambini scout allegri, gioiosi e sorridenti, è quell'altra Africa che non sa di malattia, di dolore, di sofferenza...A fine serata siamo proprio distrutti e crediamo di esserci meritati una birra fresca, assieme a padre Admir CristianoBarreiro, nell'unico container (trasformato a chiosco)...Ma prima di andare a letto ci accertiamo che sia atterrato a Bissau il nostro amico Filippo Riggio...è finita la pace!

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA