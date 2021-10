Ormeggiato a Riposto lo yacht Amadea: 106 metri di puro lusso con spa, garage e teatro

Nonostante i capricci del meteo, a Riposto la stagione nautica non è ancora finita tanto che continuano ad arrivare mega yacht. Da domenica è attraccato nella banchina “Costanzo” il super yacht di lusso “Amadea”: un “palazzo” sul mare lungo 106 metri, distribuito su sei ponti, che può ospitare fino a 16 ospiti in otto cabine e 36 membri di equipaggio in alloggi aggiuntivi. Nella sosta a Riposto, lo yacht è assistito dalla agenzia “Luise Associates Sicily”.

L’Amadea, battente bandiera delle Isole Cayman - è uno dei 40 yacht più grandi al mondo ed è dotato di un pad che permette l’atterraggio di un elicottero sul deck di prua.

Valore stimato dello yacht varato in Germania nel 2016 - di proprietà di un magnate mediorientale - circa 200 milioni di euro. Lo yacht è dotato di un garage per auto e tender, teatro, due centri benessere, cinema, palestra, zona prendisole che può essere trasformata in un palco rialzato per feste e intrattenimenti. All’interno, materiali pregiati, come onice e marmi.

