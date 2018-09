Vacanze d' amore e di riposo per Elena Santarelli, grande mamma accanto al suo Giacomo

Vacanze più che meritate per la famiglia Corradi-Santarelli, dopo la durissima prova affrontata lo scorso anno con la scoperta di un tumore cerebrale al figlioletto Giacomo di 9 anni. A casa dell'ex calciatore, oggi opinionista Bernardo Corradi e della showgirl e conduttrice Elena Santarelli, sembra essere tornato il sereno dopo un anno durissimo, che la coppia ha cercato di affrontare sempre con il sorriso sulle labbra. Le vacanze estive di quest'anno sono state quindi vissute come un periodo prezioso per potersi ritemprare dopo intere settimane trascorse al Bambin Gesù di Roma, dove il bambino ha seguito le cure necessarie per la sua patologia. La famiglia, che comprende anche la piccola Greta Lucia, ha ripreso fiato in questi mesi tra il mare di Forte dei Marmi e una rigenerante vacanza in montagna. Con la speranza, e l'augurio, di poter programmare le prossime vacanze con la serenità di cui ogni nucleo familiare ha bisogno.