Un' ex tronista di "Uomini e Donne" all'altare con Christopher Lambert

Lei è un'attrice romana, ma per i tanti fans di "Uomini e Donne", il programma di Maria De Filippi, Camilla Ferranti è un'ex tronista di quel programma. E adesso si torna a parlare di lei perchè secondo quanto pubblica Grand Hotel, Camilla si appresta a diventare la prossima signora Lambert. L'attore francese Christopher, famoso in Italia non soltanto per i suoi film ma anche per un lungo flirt con Alba Parietti, le avrebbe infatti chiesto di sposarlo. Le nozze dovrebbero essere celebrate a maggio del prossimo anno ad Aix en Provence. La coppia si sarebbe conosciuta nel corso delle riprese de "La dottoressa Giò", fiction di Canale 5 che avrà come protagonista Barbara D'Urso.