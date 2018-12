Aurora Ramazzotti compie 22 anni: la struggente dedica di Michelle

Grande festa e grande vestito per il 22esimo compleanno di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker. La giovane Ramazzotti che ormai da qualche anno sta calcando le orme della mamma come conduttrice, ha festeggiato con i suoi amici, tra cui Sara Daniele (figlia del compianto Pino) ma soprattutto con il fidanzato di sempre Goffredo Cerza. Aurora, oltre a postare alcuni scatti della festa, ha anche ricordato, sempre sui social, le persone della sua vita più importanti: i genitori e il suo ragazzo. La mamma Michelle, che non perde mai occasione per dimostrarle il suo profondo affetto e che è anche mamma di due bimbe (nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi), le ha dedicato parole dolcissime.