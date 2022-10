Emanuele Filiberto di Savoia e il rapporto con la moglie: «Alti e bassi. Ecco coma va adesso»

A Verissimo, nell'edizione del pomeriggio domenicale di Canale 5, Silvia Toffanin incalza l'ospite Emanuele Filippo di Savoia. Le domande, tante, sono sullo stato del rapporto con la moglie del discendente di casa Savoia, l'attrice Clotilde Courau, che più volte è stato messo in discussione da indiscrezioni di stampa che hanno lasciato trapelare qualche scappatella di troppo da parte di lui. E il fascinoso rampollo non si è sottratto alle domande della conduttrice, ammettendo che in 20 anni di matrimonio (le nozze furono celebrate nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, alla presenza di 2000 invitati), ci sono stati alti e bassi; "come in molti legami", ha precisato Emanuele Filiberto, con momenti anche particolarmente difficili ma sempre superati. "Oggi - ha detto - siamo in una fase molto buona; mia moglie è stata fondamentale per la mia maturità, siamo l'uno la spalla dell'altro e ci teniamo ancora per mano".

La coppia ha due figlie, Vittoria e Luisa (19 e 16 anni), che studiano entrambe a Londra.

