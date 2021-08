Federico Zampaglione sposo d'agosto: fiori d'arancio con la sua Giglia

Nozze in Puglia per Federico Zampaglione. Il leader dei Tiromancino ha sposato l'attrice Giglia Marra che su Instagram ha commentato felice: «Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate»! Anche il cantante ha manifestato la sua felicità sui social ringraziando quanti hanno augurato alla coppia una vita felice e serena.

Pubblicità

Federico Zampaglione è stato legato per alcuni anni all'attrice Claudia Gerini da cui ha avuto la figlia Linda, 12 anni. Adesso un nuovo percorso sentimentale che chissà potrebbe portarlo a diventare padre ancora una volta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA