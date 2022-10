Francesca Neri e Claudio Amendola: è addio

Un'altra coppia "scoppia" nel mondo dello spettacolo. Gli attori Francesca Neri e Claudio Amendola si dicono addio. I due sarebbero già stati in tribunale per la separazione ma senza troppo clamore mediatico (al momento non avrebbero rilasciato dichiarazioni) e soprattutto senza troppi malumori, a differenza di quanto sta accadendo per la coppia Blasi-Totti.

La separazione della coppia, che appariva tra le più solide nel loro ambiente di lavoro, era già da mesi al centro del gossip con voci però non confermate. Genitori di Rocco, 23 anni, (Amendola ha altre due figlie da un precedente matrimonio), i due attori erano insieme da 25 anni. Negli ultimi anni lui era stato molto vicino all'attrice che ha dovuto combattere con una cistite interstiziale che le ha causato non pochi problemi. Una sofferenza che però sembrerebbe non aver nulla a che vedere con la decisione della rottura sulla quale vige il massimo riserbo.

