Sono diventate virali in queste ore su Twitter (ma non solo) due video che sembrano ritrarre il vicepresidente della Juventus, l'ex pallone d'oro Pavel Nedved, durante un festino in un locale dove allunga le mani su una ragazza e successivamente mentre abbandona il locale piuttosto alticcio e barcollando. Al momento nessun commento né da parte del club né da parte del diretto interessato.

Pubblicità

Qui possiamo osservare un #Nedved che mostra grande attaccamento alla causa femminista e una presa migliore di quella di Handanovic pic.twitter.com/GlbIo45GTs — thecrismeister (@AntonioCrispi2) August 28, 2022

Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b — jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA