Per Alessia Marcuzzi è tempo di Maldive: compleanno del marito sotto le palme

Non è la prima volta che volano in vacanza alle Maldive. E questa volta per Alessia Marcuzzi c'era una motivazione: il 51esimo compleanno del marito, Paolo Calabresi Marconi che è stato festeggiato in spiaggia. Momentaneamente lontana dalla tv, la showgirl e conduttrice lo scorso anno aveva annunciato di voler lasciare Mediaset, la Marcuzzi si gode le gioie di una famiglia super allargata con i figli Tommaso, avuto da Simone Inzaghi, e Mia avuta da Francesco Facchinetti.

Pubblicità

Felice accanto al marito, sposato alcuni anni fa, la Marcuzzi, capelli ricci al vento e bikini mozzafiato, sembra essere tornata ragazza.

Per lei alle Maldive, giornate di sole e di mare in un resort di lusso, in vista chissà magari di nuovi impegni televisivi o di altri interessi che ultimamente sta coltivando con la creazione di una linea di cosmetici biologici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA