Simone Di Pasquale, dalla pista da ballo al padel per innamorarsi di Maria Di Stolfo

Si erano già conosciuti un po' di anni fa, ma la scintilla dell'amore non era scoccata del tutto. Poi si sono rivisti sui campi di padel e per il maestro di ballo Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo ha avuto inizio una storia grande e importante per entrambi. Lei è una bellissima insegnante di scuola primaria e mamma di un bimbo di 6 anni, nonchè ex concorrente di Miss Italia nel 2007; lui non ha bisogno di molte presentazioni, essendo uno dei maestri "storici", e anche tra i più affascinanti, di "Ballando con le Stelle", che tra l'altro, per alcuni anni della sua vita, ha fatto coppia fissa proprio con una collega dello stesso programma, Natalia Titova.

Pubblicità

E non è da escludere che nel corso di tutti questi anni non abbia avuto dei flirt proprio con alcune delle sue bellissime "allieve" televisive; tra queste Hoara Borselli, oggi giornalista e opinionista tv, con cui il maestro di ballo romano vinse la finale dello show di Rai 1 nel 2005. Adesso però per Di Pasquale, che per Ballando riveste un altro ruolo, all'età di 45 anni, sembra essere arrivato il tempo di vivere una relazione che potrebbe portarlo a metter su famiglia.

Un bimbo c'è già, quello della compagna, e pare che da qualche mese a questa parte, dopo un anno e mezzo da quando stanno insieme, i due siano andati anche a convivere. Sui social, dove soprattutto lei è prodiga di scatti con il suo innamorato, in tanti fanno il tifo per questa coppia che, al momento, promette proprio bene.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA