Totti-Blasy, primo round in tribunale per Rolex, scarpe e borse

E’ durato circa un’ora il primo round giudiziario nella vicenda legata alla separazione tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la conduttrice tv, Ilary Blasi. Un antipasto legato ad una istanza che la showgirl ha presentato nelle scorse settimane al tribunale Civile della Capitale con cui ha chiesto al calciatore la restituzione di gioielli, scarpe e borse, il tutto rigorosamente griffato, che nei mesi scorsi il calciatore le avrebbe "sottratto". Una istanza a cui l’ex numero dieci giallorosso ha risposto con un provvedimento identico con cui invece chiede indietro la sua collezione di Rolex che, come lui stesso ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera, Blasi avrebbe portato via da una cassetta di sicurezza. Si tratterebbero di almeno 10 orologi: un episodio su cui la conduttrice nei giorni scorsi è tornata con un video postato sui social in cui prendeva in giro l'ex e in cui si 'immortalavà davanti al negozio della Rolex nel centro storico della Capitale. Una iniziativa, però, che le è costata una multa di 42 euro per la sosta vietata della sua smart. Schermaglie, fatte di ripicche e dispetti, che sono finite al vaglio del giudice della settima sezione che al termine dell’udienza si è riservato di decidere.

Pubblicità

Il magistrato, dopo avere ascoltato e preso atto dei documenti messi a disposizione delle parti, ha sostanzialmente aggiornato il procedimento senza però fissare una nuova data. Nel momento cui stabilirà un’eventuale nuova udienza il giudice, a quel punto, avvierà una formale istruttoria con l’ascolto anche dei testimoni. Oggi in tribunale, in una udienza che si è svolta a porte chiuse, non erano presenti né Totti né la Blasi ma erano tantissimi i giornalisti e i fotografi in attesa all’esterno del tribunale, in viale Giulio Cesare. Un primo atto di una vicenda che, se non ci saranno colpi di scena con accordi extragiudiziari, entrerà nel vivo nel 2023 con la vera e propria causa di separazione. La fine della relazione tra il campione del mondo e la showgirl era stata ufficializzata l’11 luglio scorso. In due note distinte la coppia ufficializzò la separazione.

«Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato», annunciò la Blasi mentre l’ex stella della Roma parlò di una «scelta dolorosa e non evitabile». Parole arrivate dopo settimane di 'spifferì, monitorati da siti e giornali "specializzati», che raccontavano di un rapporto in crisi. Terminata la storia di amore è iniziata una battaglia a distanza, tra veleni e recriminazioni. L’ex calciatore sarebbe pronto a lasciare la megavilla all’Eur per trasferirsi nella zona nord della Capitale. Dal canto suo Blasi racconta sui social la sua nuova quotidianità: figli, lavoro, partecipazione ad eventi e mostre.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA