Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza su Instagram: «Sì, sono incinta»

Aurora Ramazzotti conferma la sua gravidanza e la annuncia postando un video ironico e divertente su Instagram: "Sì, sono incinta", dice la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. Aurora è seduta su un lettone sul set della clip che ha realizzato per i follower e nella quale ripercorre in pochi secondi il gossip su una presunta gravidanza che spesso le veniva affibbiata in questi anni e che lei doveva sempre smentire. A corredo del video per comunicare ufficialmente la sua dolce attesa, Aurora scrive: "Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene".

(Youtube/alanews)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA