Da bimbe disegni con uova di Pasqua agli agenti, auguri polizia

In Questura l'iniziativa delle piccole all'insaputa dei genitori

ANCONA, 29 MAR – I disegnini con le uova di Pasqua e la scritta ‘tanti auguri polizia’ consegnati agli agenti dell’Ufficio passaporti di Ancona. L’iniziativa è di due bambine che erano in Questura con i genitori i quali dovevano formalizzare una denuncia. Mentre gli operatori erano intenti ad acquisire le pratiche di passaporti allo sportello hanno visto due bambine che si sono dirette verso gli agenti con i disegni in mano. Le due sorelline, che hanno organizzato la cosa all’insaputa di mamma e papà, tra lo stupore e l’emozione dei poliziotti, hanno consegnato loro i disegnini con le uova di Pasqua e la scritta ‘tanti auguri Polizia’. Le bimbe hanno ringraziato i poliziotti per quello che fanno tutti i giorni. Un’iniziativa che ha portato, fa sapere la Questura, “una ventata di gioia ed emozione all’ufficio passaporti”. Il dirigente e gli operatori hanno contraccambiato, regalando alle piccole un uovo di Pasqua.

