Ictp e Unione Africana uniti per promuovere educazione e ricerca

agenzia

Tra gli obiettivi, la costruzione di un sincrotrone in Africa

TRIESTE, 08 LUG – L’Ictp e l’Unione Africana hanno siglato un accordo per promuovere unitamente educazione e ricerca rinforzando la loro collaborazione. L’intesa è stata siglata oggi al Centro internazionale di fisica teorica (Ictp) dal Commissario del programma per l’educazione, la scienza, la tecnologia e l’innovazione (Esti) dell’Unione Africana, Prof. Mohamed Belhocine. La collaborazione tra Ictp e Unione Africana prevede, tra i principali obiettivi, la promozione dell’accesso a conoscenze scientifiche e tecnologiche per il calcolo scientifico da parte di ricercatrici e ricercatori del continente africano, il rafforzamento degli scambi tra Ictp e Università Panafricana, la collaborazione alla costruzione di un sincrotrone in Africa e l’organizzazione di attività di formazione sul modello delle iniziative già messe a punto dal Centro triestino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA