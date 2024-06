Il colonnello Lodato alla guida del 2/o Stormo dell’Aeronautica

agenzia

Oggi a Rivolto il passaggio di consegne con l'uscente Rubino

RIVOLTO, 25 GIU – Cambio al vertice del 2/o Stormo dell’Aeronautica, alle dipendenze del Comando delle forze da combattimento di Milano, tra l’uscente colonnello Paolo Rubino e il pari grado Giovanni Lodato. Il passaggio di consegne è avvenuto oggi durante una cerimonia solenne all’aeroporto militare di Rivolto (Udine). Rubino lascia il suo ruolo dopo circa due anni di attività. Il nuovo comandante proviene dallo Stato Maggiore del Comando squadra aerea di Roma e sarà chiamato a guidare le molteplici attività del reparto, compresa quella del polo missilistico dell’Aeronautica militare. “Questa giornata ha un elevato senso istituzionale e rinsalda il legame già forte tra la comunità del Friuli Venezia Giulia e l’Aeronautica militare e, in particolare, il 2/o Stormo – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin -. Un’istituzione che ha sempre portato avanti la propria attività nel rispetto della comunità: un amore ricambiato verso il Corpo e le Frecce Tricolori in particolare, che hanno la base di Rivolto come casa”. L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha ringraziato i militari dell’Aeronautica italiana di stanza a Rivolto “non solo per l’esempio di impegno e sacrificio che comunicano con la loro attività quotidiana, ma anche per la loro disponibilità e altissima professionalità, messe a disposizione di tutta la collettività in campo sanitario con il servizio dei voli a supporto del Centro regionale trapianti del Fvg; servizio che si affianca peraltro al supporto logistico fornito alla base ‘Helicopter emergency medical service’ dell’elisoccorso del Fvg”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA