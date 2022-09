Caso Omerovic: vertice tra inquirenti in Procura

ROMA, 15 SET - Si è svolto oggi un vertice in Procura, a Roma, tra gli inquirenti che indagano sulla vicenda di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione a Roma nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. All'incontro hanno partecipato il procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Michele Prestipino, il sostituto Stefano Luciani, quest'ultimo titolare del procedimento in cui si ipotizza il tentato omicidio. A piazzale Clodio anche il capo della Squadra Mobile, Francesco Rattà, a cui sono stati delegati gli accertamenti. Un incontro, con molta probabilità, durante il quale si è fatto il punto dell'attività istruttoria. In base a quanto si apprende sarebbero otto le posizioni al vaglio degli inquirenti. Di queste, quattro, relative a tre agenti e una funzionaria, riguardano le persone che quella mattina di luglio sono entrate nell'appartamento di via Gerolamo Aleandri, nel quartiere Primavalle. Saranno loro i primi ad essere ascoltati e non è escluso che l'atto istruttorio per loro possa avvenire nella veste di indagati.

