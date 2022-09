Covid: 91 morti, 19.160 positivi. Tasso al 12,1%

ROMA, 02 SET - Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 20.503. Le vittime sono 91, in aumento rispetto alle 68 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.970. Il tasso è al 12,1%, in calo rispetto al 13,2% di ieri. Sono 195 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.819, nelle ultime ventiquattro ore 143 in meno. Gli attualmente positivi sono 620.385, rispetto a ieri 13.809 in meno. Dimessi e guariti sono 21.111.274 (+32.876) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.907.413, quello dei decessi è di 175.754.

