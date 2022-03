Covid: contagi in calo ma ancora 4 morti in Sardegna

CAGLIARI, 14 MAR - Contagi da covid in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.020 casi positivi (di cui 856 diagnosticati da antigenico), circa 300 in meno della precedente rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.383 tamponi, per un tasso di positività che però schizza al 30% per effetto dei minori test effettuati. Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva,18, mentre i ricoverati in area medica sono 323 (+ 13); 24.451 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 265). Si registrano quattro decessi: una donna di 90 anni residente nella provincia del Sud Sardegna, e tre donne di 88, 97 e 100 anni, residenti in provincia di Sassari.

