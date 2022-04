Fi: in Sicilia spiragli pace lealisti-ortodossi

PALERMO, 04 APR - Spiragli di pace all'interno di Forza Italia in Sicilia tra 'lealisti' e 'ortodossi'. Da giorni i pontieri stanno lavorando sotto traccia per ricompattare il partito dopo le tensioni che hanno toccato il punto più alto durante l'ultima missione a Palermo di Licia Ronzulli. Secondo quanto riferiscono fonti di partito ci sono stati colloqui informali, che proseguono senza sosta, a ogni livello: filtra ottimismo. In standby ci sono il rinnovo delle commissioni parlamentari all'Ars, la questione del capogruppo, la gestione del partito. Ma anche le vicende amministrative e regionale.

