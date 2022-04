GdF arresta per bancarotta un ristoratore 'stellato' a Como

COMO, 27 APR - La Guardia di Finanza di Como ha eseguito questa mattina un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta per distrazione e frode fiscale nei confronti di Giovanni Maspero, titolare del ristorante 'Tigli in Thoeria', lussuoso locale del centro di Como, premiato anche quest'anno con una stella dalla guida Michelin. Oltre ad emettere l'ordinanza restrittiva, il gip di Como ha disposto il sequestro preventivo di quasi 18 milioni di euro nonché delle quote di una srl in liquidazione intestata all'indagato. L'indagine della GdF di Como è partita dopo che la Procura aveva chiesto il fallimento delle società dell'imprenditore, alcune in concordato preventivo a causa un'esposizione di oltre 20 milioni nei confronti dell'erario. Molto complesso il quadro delle accuse: a Maspero viene contestata la distrazione di 17,6 milioni di euro da una sua srl a favore di altre dieci società sempre riconducibili all'indagato, poi un autoriciclaggio per 3,3 milioni di euro, derivanti da reati in materia fallimentare. La Finanza ha inoltre rilevato "il reiterato e sistematico inadempimento, già a partire dal 2012, delle obbligazioni tributarie e previdenziali".

