Incendio a Lecce: distrutto vivaio, case danneggiate

BARI, 29 GIU - Un vivaio è andato completamente distrutto e una decine di abitazioni sono state evacuate fino a questo momento a causa dell'incendio scoppiato a Lecce in località San Cataldo. A quando si apprende alcune case sono state danneggiate dalle fiamme. Gli operatori Arif, l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni animali di una azienda agricola. La curiosità della gente che si riversa per strada da Lecce non agevola le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche Polizia e vigili urbani.

