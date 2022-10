Meteo: Hallowen simile a giugno,sole e caldo fino a fine mese

Un Halloween "mostruosamente estivo" segnato da condizioni tipiche di giugno. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. secondo il quale sia le minime che le massime saliranno fino a 10°C oltre la media del periodo. L'anticiclone africano domina, infatti, sul Mediterraneo centro occidentale e sull'Italia portando tempo soleggiato e caldo, assenza di piogge e la formazione di alcune nebbie notturne, almeno fino alla fine del mese. In Italia le zone colpite in modo più diretto saranno Sardegna, Centro Nord e Alpi, dove le temperature resteranno per molti giorni fortemente superiori alla norma stagionale. In particolare lo zero termico sulle Alpi salirà anche al di sopra dei 3500 metri, la Capitale registrerà massime tra 26 e 28°C, al Nord si raggiungeranno tra i 19 e i 25 gradi, al Centro tra 24 e 28 mentre al Sud oscilleremo intorno a valori record di 30-31°C. Nel Detteglio - Mercoledì 26. Al nord: locali nebbie in pianura, ma cielo sereno ovunque. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima estivo. - Giovedì 27. Al nord: locali nebbie in pianura, sole e caldo in montagna e lungo le coste. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo. - Venerdì 28. Al nord: locali nebbie in pianura, ma cielo poco nuvoloso. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo.

