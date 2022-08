Migranti: cinque sbarchi nel Crotonese, arrivati in 400

CROTONE, 13 AGO - Non si ferma l'esodo di migranti verso le coste calabresi. In 24 ore, al porto di Crotone, sono sbarcate circa 400 persone a seguito di cinque diversi episodi avvenuti tra la notte scorsa e la giornata di oggi. Nella notte sono giunti al porto di Crotone, sbarcati da una unità navale della Guardia di finanza, 89 profughi provenienti in gran parte dall'Afghanistan. Dalla mattina invece, complici anche le buone condizioni meteo, è stato un susseguirsi di eventi che ha tenuto occupate fino al tardo pomeriggio le forze dell'ordine. Sono state quattro le imbarcazioni intercettate al largo della costa di Crotone . In due occasioni, alle prime ore del mattino, i migranti sono stati fatti trasbordare su una unità della capitaneria di porto di Crotone che ha poi condotto al porto circa 200 persone.Una motovedetta della Guardia di Finanza ha successivamente intercettato un veliero con una novantina di persone a bordo (anche esse fatte sbarcare al porto), mentre nel pomeriggio è stato un pattugliatore romeno che opera nell'ambito del sistema Frontex a soccorrere circa 100 persone e condurle a Crotone. Complessivamente, secondo i dati dell'ufficio immigrazione della Questura di Crotone che ha proceduto alle operazioni di identificazione dei migranti, in un giorno e mezzo sono giunte in Calabria 660 persone (289 venerdì e 371 sabato) provenienti quasi tutte dall'Afghanistan, Iran ed in parte da Siria ed Egitto. Dalle prime testimonianze raccolte i migranti sarebbero partiti dalle coste turche tra il 7 e l'8 di agosto. Tutte le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. I profughi sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dalla Croce Rossa Italiana di Crotone.

