No Green pass: corteo a Trieste contro misure e guerra

TRIESTE, 26 MAR - Circa 300 persone stanno manifestando questo pomeriggio sfilando in corteo in centro per protestare contro l'obbligo del Green pass e contro il conflitto in Ucraina. Scortati da numerosi poliziotti e carabinieri con mezzi blindati, i manifestanti sono partiti da piazza Volontari Giuliani e, attraversando il centro, sono diretti in piazza della Libertà. Ad aprire il corteo, tra bandiere della pace, fumogeni e slogan, è un grande striscione con la scritta "Disertiamo la guerra e No Green pass". La manifestazione è organizzata dal coordinamento tematico locale. In testa al corteo c'è anche un furgone che trasporta casse acustiche per amplificare i discorsi e gli slogan di oratori che si alternano al microfono.

