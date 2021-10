Si uccide lanciandosi dal terzo piano e in casa moglie trovata morta

E’ morto dopo essersi lanciato dal terzo piano e in casa i soccorritori hanno trovato la moglie morta con diverse ferite sul corpo. E’ accaduto stamattina a Velletri, vicino Roma. Sul posto 118 e carabinieri che indagano sull'accaduto. Si ipotizza un femminicidio seguito dal suicidio dell’uomo, 72 anni, che era un ex carabiniere, non più nell’Arma da circa 15 anni. Per chi indaga Paolo Iannello avrebbe colpito più volte la moglie Lucia Massimo di 70 anni, con un oggetto contundente, e si sarebbe poi lanciato nel vuoto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA