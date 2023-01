Spinto sotto treno, fermati due minori indagati

MILANO, 26 GEN - Gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni che ieri hanno spinto sotto un treno in movimento un ragazzino di 15 anni per portargli via la felpa in stazione a Seregno. Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che in questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino. Il ragazzo ferito è stato ricoverato in ospedale ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

