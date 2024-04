La Basilicata al centrodestra, Bardi “Dedico la vittoria ai lucani”

agenzia

POTENZA (ITALPRESS) – Il centrodestra vince le elezioni regionali in Basilicata. Quando mancano un centinaio di sezioni al termine dello scrutinio, il governatore Vito Bardi é in netto vantaggio, col 55,64% sull’esponente di centrosinistra e M5s Piero Marrese che si ferma al 43,08%, mentre Eustachio Follia (Volt) 1,28%. “E’ una grande responsabilitá verso i lucani – ha detto Bardi – continueró ad essere il pesidente di tutti. Dedico a tutti i lucani questa vittoria. L’affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, che ne é anche in parte la causa. É stato un grande successo della nostra coalizione, voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i candidati, i militanti e i volontari che si sono impegnati senza riserve in questa campagna elettorale. Rivolgo un saluto a Piero Marrese ed Eustacchio Follia con cui mi sono confrontato. Adesso di nuovo al lavoro per programmare le prioritá dei prossimi 5 anni insieme a tutte le forze politiche della coalizione”. – foto ufficio stampa Regione Basilicata – (ITALPRESS). mgg/red 22-Apr-24 23:07

