Yamaha Tenere, il 28 settembre appuntamento con il Discovery Day

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – All’insegna dei valori del Tênêrê Spirit, Yamaha Motor promuove un emozionante capitolo nella sua offerta di eventi unici: Discovery Day, per godersi un tour esclusivo in sella alla Tênêrê. Questo evento, in programma sabato 28 settembre in diverse zone di Italia, in modo da dare la possibilitá a chiunque di partecipare, prevede un percorso della durata di mezza giornata, che combina tratti di asfalto e fuoristrada, al seguito di guide esperte che accompagneranno i partecipanti e forniranno suggerimenti nei passaggi piú impegnativi del tour. Il progetto nasce per offrire una experience ai motociclisti che si avvicinano al mondo offroad, per scoprire la versatilitá della propria Tênêrê e le sensazioni dell’avventura che questa moto puó dare. Tênêrê é sinonimo di versatilitá, adatta all’uso quotidiano e ai viaggi. È una vera e propria icona della storia di Yamaha, in grado di permettere ai motociclisti piú avventurosi di esplorare anche gli angoli piú remoti del pianeta, vivendo viaggi incredibili: dai deserti di sabbia alle giungle tropicali, fino alle foreste pluviali, alle infinite pianure salate e alle strade di montagna in cima al mondo, e cimentarsi nelle competizioni Rally e Raid. “Discovery Day nasce dalla volontá di rendere accessibile l’avventura offroad a chiunque, di condividere l’esperienza adrenalinica che deriva dal sollevare la polvere in sella alla Tênêrê. È evidente che molti clienti vorrebbero approcciarsi a un offroad facile. Potrebbe sembrare un’esclusiva solo per pochi, ma con questo evento vogliamo dimostrare che non é cosí e che l’offroad é adatto anche ai meno esperti: mettiamo quindi a loro disposizione dei tutor speciali e li portiamo su percorsi tanto belli quanto adatti a muovere i primi passi sul tassello. Siamo davvero entusiasti di proporre questa avventura a chi sogna di cimentarsi con l’offroad ma che finora non ha avuto la giusta opportunitá” afferma Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe NV – filiale Italia. foto: ufficio stampa Yamaha Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Lug-24 16:20

