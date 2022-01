Annullato il trasferimento a Misterbianco per i lavoratori della Brsi

Il giudice del Tribunale civile di Bari, sezione Lavoro, Vincenzo Maria Tedesco, ha definitivamente annullato il trasferimento dei 92 lavoratori della società Brsi da Bitritto, in provincia di Bari, a Misterbianco, nel Catanese. Contro l’azienda di consulenza informatica avevano presentato ricorso i dipendenti sostenuti dai sindacati. Nel ricorso veniva evidenziato come i dipendenti fossero già stati impiegati da oltre un anno a distanza col cosiddetto smartworking e che quindi non ci fosse la necessità del loro trasferimento a centinaia di chilometri dall’attuale sede. «Il giudice ci ha dato ragione su tutti i fronti - commenta Riccardo Falcetta, segretario Uilm Puglia - i trasferimenti erano del tutto illegittimi. Un’operazione fraudolenta ma, finalmente, giustizia è stata fatta».

