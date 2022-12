Lavoratori di Zara, Bershka e altri marchi scioperano in Sicilia il 23 dicembre

Sarà sciopero anche in Sicilia per i lavoratori delle insegne Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius e Oysho. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia, rappresentati da Sandro Pagaria, Giusi Sferruzza e Marianna Flauto, hanno comunicato che i dipendenti incroceranno le braccia il 23 dicembre per l’intero turno per il mancato accordo sul contratto integrativo aziendale, su cui le parti discutono a livello nazionale ormai da più di un anno. Il motivo della protesta, a supporto della trattativa nazionale, è legato al rifiuto da parte dell’azienda Itx Italia Srl di trovare alcuna forma di premialità per i lavoratori.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA