Catania: grandi alberi con rami pericolanti in Corso Indipendenza

Lo dico

Vorrei far presente all’amministratore comunale che in corso Indipendenza all’altezza del civico 146 sono presenti due grandi alberi che, oltre ai rami pericolanti in caso di forte vento, uno di questi ha raggiunto la terrazza del palazzo e non solo hanno trovato dimora uccelli come la gaza ladra, che con i loro escrementi di notevole misura, imbrattano tutto ciò che è intorno.Non sarebbe il caso di porre rimedio o bisogna attendere future elezioni?

