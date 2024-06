Catania: lo «spettacolo» quotidiano di Corso Martiri della Libertà

Lo dico

Sempre in pieno centro, sempre le fosse di Corso Martiri della Libertà. Il solito spettacolo quotidiano all’ alzare gli avvolgibili dei miei balconi, assieme all’ altro, altrettanto poco edificante, dell’ uso continuo delle fosse, come latrina pubblica per passanti incontinenti.Discariche abusive ormai queste fosse ( quindi sanzionabili ai sensi dell’ art. 256 D. Lgs 152/02.) continuamente alimentate con materiale di risulta, come si vede dalle foto, il più disparati.

Ma di quali elementi è composto questo materiale? ci può essere un potenziale pericolo per la salute pubblica? visto che le fosse sono circondate da una vasta corte di edifici residenziali tutti abitati, tutti vicini a quella montagna di spazzatura.

Chi deve dare una risposta alla domanda? Quale Autorità deve imporre la bonifica dell’ area a chi ne è responsabile.

Io aspetto con fiducia un intervento risolutivo, continuando, nel frattempo, a pagare la TARI con quel rispetto civico che mi auguro ricambiato dalle autorità preposte.