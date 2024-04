Catania: servizio metro sospeso nel giorno di Pasqua senza nessun avviso

Lo dico

Come al solito i servizi pubblici a Catania sono lasciati ad una totale approssimazione e lassismo, specialmente per quanto concerne il trasporto. Il sito della circumetnea dice che la metro opera anche durante i festivi, eppure oggi l’ho trovata chiusa senza che venisse riportato alcun avviso, né sui social né sui giornali.Volevo andare da Nesima a Giuffrida, ma ho dovuto ripiegare sul bus che non ha orari regolari e non so quando partirò.Basta davvero poco per migliorare il servizio però sembra che alle due aziende non importi dei passeggeri. In altre città (non parliamo poi di nazioni), qualche testa sarebbe già “caduta”

