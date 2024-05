Salari, premierato, redditometro, a Trento il duello (sul palco) Meloni-Schlein

Video dalla rete

Non televisivo ma teatrale, in leggera differita ma è comunque un duello vero quello tra la leader del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. Avviene sul palcoscenico del teatro Sociale di Trento, dove si tiene il festival dell’Economia (organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino marketing). È scontro sul premierato, salari e redditometro. Alla fine, applausi per entrambe: la sfida è rinviata. “Ci vediamo a Roma”, urla un romano alla premier che risponde a tono: “Daje”.

