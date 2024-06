Dopo 34 anni si ritrovano i ragionieri della V^ B del “Mattei” di Avola

Lo dico

Dopo 34 anni, vogliono stare sempre sul pezzo, i ragionieri della V^ B del “Mattei” di Avola.

Si ritrovano, infatti, ancora una volta insieme, per riportare a galla le intramontabili emozioni di un tempo.

Vogliono rivivere la sera prima degli esami, quella della lontana estate del 1990, con le “notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un’estate italiana”.

La cornice sportiva non manca, oggi come allora, con la partita Spagna-Italia, di Euro 2024, trasmessa in tivu’ e proiettata sullo schermo gigante del locale avolese ove i ragazzi

In cattedra, come sempre, sale il mitico ragioniere dei ragionieri, il prof. Lorenzo Nastasi, in grande spolvero ed ancora super attivo.

Il re delle “smucinate”!

A fare da capoclasse, Davide Manganaro, mattatore del gruppo.

La classe V° B pollaio ha sfornato donne e uomini di rispetto, tutti socialmente affermati… quella che annovera ingegneri, preti, commercialisti, imprenditori, docenti, impiegati, forze armate e di polizia, liberi professionisti…

All’appello mancano gli oriundi, dislocati nelle più remote località della Penisola e del mondo, dalla Svizzera agli Stati Uniti d’America e qualcheduno dei locali, giustificato per “motivi di famiglia”.

È il trionfo dell’Amicizia, si, quella con la “A” maiuscola, della fratellanza autentica e sincera. Tante risate e tanti abbracci, con qualche inevitabile lacrimuccia, nel ricordare chi non c’è più e chi sta’ attraversando qualche brutto periodo.

Quando di procede all’appello, eccoli tutti prendere posto al cospetto del prof . Le eterne ragazze (molte mamme ed alcune nonne!), si collocano da una parte: Calvo (Clara), Grande (Nella), Paola (Santoro), Limpido (Antonella), Brancati (Rosangela), Petrolo (Concetta), Salemi (Daniela), Cancemi (Concetta), Puglisi (Loredana).

I “ragazzi” del ’90, invece, dall’altra: Manganaro (Davide), Fascetta (Giuseppe), Fiorletta Achille (Lillo), Tina (Giuseppe), Riscica (Giuseppe), Campisi (Sebastiano), Covato (Giuseppe), Ruiz (Carmelo).