Aci Castello: avanzi di pizza in un luogo di straordinaria bellezza

Acicastello. Luogo di straordinaria bellezza. Chi arriva in Sicilia non può non fare tappa qui.

Luogo che da sempre incanta pittori e poeti,regalando una sensazione di puro benessere.

Percorrendo i suoi vicoli,un vocio di alcuni passanti poco rispettosi trovano il tempo di firmare e ringraziare il loro passaggio qui,come stelle di Hollywood, lasciando in bella mostra gli avanzi di pizza consumati di fretta forse come a dimostrare," qui è tutto bello e buono".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA