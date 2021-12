Agrigento: assegnati i premi "Targhe al merito" 2021

L'associazione Antonio, Enzo e Luigi Stazione di Agrigento Centrale, già da qualche anno, ha istituito il premio “Targa al merito”. Un’apposita commissione, formata da Letizia Russo, Enzo Baio, Angelo Giuliana, Totò Vaiana, Giusy Alaimo, Daniele Niesi, Vivien Mazzocchio, Federica Riccobono e Paola Bartolomeo, ha il compito d'individuare ogni anno, gesti degni di merito nell'ambito ferroviario e di assegnare appunto una targa, alla fine di ogni anno, a persone che si sono distinte. Nella giornata di oggi, presso la Stazione di Agrigento Centrale, dopo una breve introduzione dal Presidente Stefano Mangione e dal Segretario Enzo Di Carlo sono state consegnate tre targhe: la prima targa al merito è stata consegnata con una breve relazione dal Capostazione Daniele Niesi di Favara, ai coniugi Eliana e Filippo Bongiovanni di San Biagio che dal 2013 accudiscono la madre di quest’ultimo, con non poche difficoltà; allettata e immobile da diversi anni, le riservano, entrambi, tutte le attenzioni e l'affetto di cui la signora necessità… e lo fanno con amore e spirito di sacrificio. La seconda targa al merito è stata consegnata, sempre dopo una breve relazione dal Capo Treno Giusy Alaimo di Favara, al Macchinista Giovanni Graceffa di Aragona, per avere trovato un portafogli in treno (contenente soldi, carta di credito e documenti), ed aver usato il pochissimo tempo a sua disposizione tra un servizio e l'altro, per consegnarlo alla Polfer e rintracciare il proprietario. La terza targa al merito, motivata dal Capo Treno Vivien Mazzocchio, è andata a un altro Macchinista Filippo Lentini di Favara, per aver trovato anche lui un portafogli con valori, ed essendosi rivolto immediatamente alla polfer, è stato fatto recapitare, in tempi brevissimi, al signore anziano che lo aveva perduto. La cerimonia si è conclusa con il taglio di un panettone e un brindisi natalizio.

Il Presidente dell'associazione A.E.L Agrigento Centrale, Stefano Mangione

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA