Belpasso: la piccola biblioteca di Piano Tavola su Striscia la Notizia

La piccola biblioteca di quartiere di Via Giuseppe di Vittorio a PianoTavola, Belpasso, in onda su Striscia La Notizia, grazie alla rete di #bookcrossing "Lascia un libro e prendi un libro". Non hanno potuto trasmettere il video della casettina, perché le condizioni attuali del parco sono pietose per l'assenza del servizio di manutenzione del verde pubblico da parte del Comune di Belpasso. I Parchi, i marciapiedi le aiuole non possono essere sempre ripulite e mantenute solo dai cittadini. Ci vuole poco per fare belle iniziative, è solo questione di volontà.

