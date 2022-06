Con rammarico e vergogna di abitare a Catania in via Armando Diaz, vorrei sottolineare all'amministrazione Comunale, lo stato di indecoro cui versa la "fu'" Milano del Sud, e ancora più indecoroso le cartelle di cui la vostra Amministrazione sollecita il pagamento della tassa sui rifiuti. In attesa di una fattiva risoluzione del problema, colgo l'occasione di porvi i miei saluti.

Carmelo Fazio.

