Catania: "La raccolta differenziata qui è pura utopia"

Come è consueto dire che la raccolta differenziata qui è pura utopia e questi ne sono i grandi risultati. Io da cittadino disperato e ormai stanco che ha sempre cercato d'impegnarsi nel mio piccolo, vede aumentare la tari del 18%. Io non credo che questa sia la soluzione per educare il classico "cittadino" catanese.

Via Salvatore Citelli vicino Ospedale Ferrarotto.

